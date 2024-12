Lazio-Inter: ecco i DUELLI decisivi, così si vince la partita

Dopo i mezzi passi falsi in questo turno di Serie A da parte di Milan e Juventus – ma anche le vittorie di Napoli e Atalanta che provano la fuga – stasera tocca all’Inter che è impegnata in una partita molto complicata come quella sul campo della Lazio di Marco Baroni.

Sarà una partita molto difficile per tutte e due le squadre perché sono anche reduci da un impegno europeo fuori casa e da viaggi internazionali che, come ammesso da mister Simone Inzaghi, tolgono sempre grandi energie.

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna analizza la partita di questa sera riportando quelli che possono essere i duelli in campo decisivi per la vittoria: chi vincerà più scontri avrà quindi maggiori chance di portare a casa i tre punti da questo decisivo confronto diretto d’alta quota.

Il primo duello interessante sarà quello in cabina di regia tra Rovella e Calhanoglu che sono chiamati a trascinare le squadre con le loro geometrie. Si sfidano questa sera anche quelli che, numeri alla mano, sono i due esterni mancini migliori del campionato: Tavares e Dimarco che cercheranno anche oggi di decidere la gara con un gol o un assist.

Infine il terzo scontro che potrebbe essere decisivo per la vittoria sarà quello tra i due capitani e numeri 10 delle formazioni, si tratta di Zaccagni e di Lautaro. Sono entrambi chiamati a trascinare i compagni e a trovare un gol che desiderano molto per dare un segnale a tutto il campionato.