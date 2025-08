Zazzaroni: “Atalanta ha dichiarato Lookman incedibile”

Questo pomeriggio è arrivata da più fonti la conferma del rifiuto da parte dell’Atalanta all’offerta da 42 milioni più 3 di bonus formulata dall’Inter per Ademola Lookman. Anche Ivan Zazzaroni, che sin dal primo istante ha seguito da vicino gli sviluppi della trattativa, ha riportato la mail di risposta inviata nella giornata odierna dal club bergamasco, con la quale si rigettava la proposta interista.

Il direttore del Corriere dello Sport, inoltre, su Instagram ha aggiunto che l’Atalanta ha ritenuto Lookman incedibile e per questa ragione non ha fissato alcun prezzo: “L’Atalanta ha appena ufficializzato l’incedibilità di Lookman. Non è la mia interpretazione, ma quella fornita dall’Inter di fronte al fatto che l’Atalanta non ha mai fatto un prezzo: 50, 60, 70. La risposta dell’Atalanta è stata: ‘Offerta non accettata, grazie per esservi interessati a un nostro giocatore’. Così è più chiaro”.