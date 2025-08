Lookman furioso, REAZIONE immediata contro l’Atalanta

Ademola Lookman non ha per niente gradito la risposta negativa recapitata tramite mail questo pomeriggio dall’Atalanta all’offerta dell’Inter. Il club bergamasco, a 72 ore dalla ricezione ufficiale della proposta, ha infatti deciso di rifiutare i 42 milioni di euro più 3 di bonus presentati per il cartellino dell’attaccante nigeriano.

Lookman, che da diversi giorni aveva raggiunto l’intesa economica con l’Inter, non ha preso per niente bene la risposta dell’Atalanta. Il centravanti aveva chiesto da tempo di voler essere ceduto, dando priorità totale ai nerazzurri. Come reazione, dunque, il nigeriano ha immediatamente cambiato la foto del profilo di Instagram con uno sfondo interamente nero.

Lookman, infine, ha eliminato tutte le foto che lo rappresentavano con la maglia dell’Atalanta. Segno del fatto che, nonostante l’incedibilità dichiarata dal club bergamasco, l’attaccante potrebbe spingere ancora per partire rompendo ogni rapporto con la società.