Zazzaroni rivela: “Ora è al Milan ma è stato proposto 200 volte all’Inter”

La sessione di mercato invernale si è conclusa già da alcuni giorni ma continuano ad emergere alcuni fatti nascosti “dietro le quinte” oppure dei retroscena che non si sono concretizzati. Nel corso dell’ultima puntata di Pressing, il noto Ivan Zazzaroni ne ha svelato uno parecchio sorprendente che riguarda vicino sia il Milan che l’Inter.

Secondo quanto rivelato la direttore del Corriere dello Sport, gli agenti di Joao Felix – prima di accordarsi con il Milan – avevano proposto il loro assistito all’Inter in diverse occasioni ma come è risaputo da tempo i nerazzurri non hanno potuto fare altri movimenti di mercato in attacco senza le uscite di giocatori ai margini come Correa e Arnautovic.

“Le prime cinque le farà benissimo perché è un giocatore vero, poi dopo si spegne come sempre. […] Magari però Joao Felix dopo venticinque anni trova la continuità che non ha mai avuto. Hanno cercato di venderlo anche all’Inter, l’hanno proposto duecento volte, è un giocatore che ha fatto male al Chelsea“: queste le parole di Zazzaroni che rivelano il retroscena di mercato sul fantasista portoghese appena sbarcato in Serie A.