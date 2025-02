Sucic atterra a Milano: visite e FIRMA sul contratto, svelato lo stipendio

È già arrivato oggi il primo innesto di mercato per l’Inter in vista della stagione 2025/26 e come già noto a tutti si tratta di Petar Sucic. Il centrocampista croato arriva dalla Dinamo Zagabria ed è atterrato a Linate proprio questa mattina per vivere il suo primo giorno da nuovo nerazzurro. Inizierà a giocare nella sua nuova squadra da giugno in occasione del Mondiale per Club.

Sucic svolgerà quest’oggi le visite mediche (molto importanti visto che è reduce da un infortunio che lo ha tenuto fermo a lungo) al fine di ottenere l’idoneità agonistica al CONI. Il nuovo innesto per Simone Inzaghi oggi sarà poi in sede in viale della Liberazione per firmare il contratto che lo legherà all’Inter e secondo La Gazzetta dello Sport percepirà uno stipendio di circa 1 milione di euro.

Infine, la prima giornata da nerazzurro della mezzala 21enne si concluderà questa sera, niente meno che in un posto magico come San Siro. Assisterà infatti dalla tribuna alla partita di questa sera tra Inter e Fiorentina che sarà molto determinante per la corsa Scudetto di Lautaro Martinez e compagni. Di seguito un video, girato dai colleghi di Calciomercato.it, dell’arrivo in Italia di Sucic.