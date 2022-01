Inter, confermata la dirigenza: Zhang pronto a dettare le linee del mercato

Ecco tutti gli appuntamenti del presidente nerazzurro a Milano

Da oggi Zhang tornerà operativo nel suo ufficio di viale della Liberazione. Tra i tanti appuntamenti che aspettano il presidente, non c'è dubbio che la priorità sarà quella di confermare l'area tecnica stimata quanto il lavoro di Inzaghi . Come riporta il Corriere dello Sport, ci sarà da vedere se i rinnovi di Marotta , Ausilio e Baccin saranno fino al 2024 oppure fino al 2025 ma la conferma è certa.

Zhang, inoltre, detterà le linee del mercato di gennaio. Difficile dia il via libera per un investimento ma il non-rinnovo di Perisic potrebbe anticipare il colpo a sinistra (Kostic e Bensebaini su tutti). In estate invece si lavorerà per Frattesi e Bremer. Scamacca resta nei radar in caso di addio di uno degli attaccanti nerazzurri.