CdS – La moviola di Inter-Lazio, giudizio duro: “Pasticcio da campetti di periferia”

Corriere dello Sport durissimo contro Pairetto e VAR

La moviola di Inter-Lazio non lascia scampo all'arbitro Pairetto : il Corriere dello Sport ci va durissimo con un 5 in pagella così come al VAR Aureliano : "Coppia mal assortita - ha scritto il CdS - Il pasticcio che combinano sul rosso-non rosso per Radu è da campetti di periferia".

"Nell’azione incriminata ci sono tre falli: 1) Zaccagni su Barella (non giallo chiaro, ma ci poteva stare); 2) Radu su Lautaro (giallissimo, diretto sulle gambe); 3) Radu su Dumfries (in scivolata frontale, anche qui giallo che ci può stare). Pairetto estrae il doppio giallo per Radu, poi va in confusione e Aureliano, dal VAR, lo richiama: giallo per Radu e giallo per Zaccagni. Un pasticcio bello e buono".