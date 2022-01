Una corazzata che segna con tutti: solo il Manchester City come l’Inter

Inzaghi ha costruito una macchina da gol perfetta

Con il gol di Bastoni in Inter-Lazio, il numero di marcatori nerazzurri sale a 16 . Un numero impressionante che testimonia la totalità nel gioco di Inzaghi . In Europa nessuno è meglio dell'Inter sotto questo punto di vista: i nerazzurri hanno realizzato 51 gol con 16 giocatori diversi, esattamente come il Manchester City .

I due club comandano la classifica di questo particolare dato. Tra i calciatori di movimento con almeno 90' in campo soltanto Sensi e Ranocchia non sono ancora entrati nel tabellino dei marcatori. Inzaghi ha costruito una macchina perfetta capace di segnare con chiunque e in qualunque modo e occhio: perché in Europa può fare la differenza questo aspetto.