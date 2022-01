I quotidiani esaltano Bastoni: “In crescita esponenziale, giocherebbe ovunque”

Un gol e un assist per un difensore moderno di altissimo livello contro la Lazio

Super Alessandro Bastoni . Il difensore nerazzurro si è esibito in uno show di altissimo livello ieri sera contro la Lazio . Ha aperto la partita con una fucilata (precisissima) da 25 metri e l'ha chiusa con un assist al bacio per Skriniar .

Bastoni ha ricevuto addirittura i complimenti di Inzaghi in conferenza stampa: "È un campione nel DNA. Da due anni e mezzo sbaglia veramente poche partite". E i quotidiani non hanno di certo fatto finta di niente, anzi sono arrivati grandi elogi.

Come La Gazzetta dello Sport: "Partita spot del difensore moderno. Giocherebbe ovunque, s'è capito". Oppure il Corriere della Sera: "È l'uomo in più, top". O ancora il Corriere dello Sport: "In crescita esponenziale". Una partita di cui sia noi che Bastoni difficilmente ci dimenticheremo: applausi a Basto.