Zielinski: “Per l’Inter ho rifiutato Juventus e Barcellona”

In un’intervista rilasciata dal ritiro della Nazionale Polacca, Piotr Zielinski ha raccontato alcuni retroscena di calciomercato. Il centrocampista dell’Inter, sbarcato gratis la scorsa estate dopo la scadenza del contratto con il Napoli, ha infatti ammesso di aver ricevuto la corte di numerosi top club europei prima di accettare l’offerta nerazzurra.

Ai microfoni di Kanał Sportowy, Zielinski ha fatto i nomi delle società che lo avevano cercato: “Su di me c’erano Liverpool, Arsenal, Atletico Madrid, Juventus… Ho ricevuto richieste specifiche da parte del Barcellona. Ma mi piace l’Italia. Quando sono arrivato ​​al Napoli, mi sono trovato bene, sarebbe stato difficile per me andare in Inghilterra, per esempio. Avrei preso in considerazione la Spagna, ma la priorità era continuare la mia carriera in Italia”.

Nonostante l’addio a costo zero, il rapporto con il suo ex club è rimasto più che buono: “Oggi sono all’Inter, ma anche il Napoli è un grande club e sarei stato felice di prolungare il contratto. Ora sono arrivato in un grande club, dove non ti fanno mancare nulla. A Milano un giocatore ha tutto ciò che serve, deve solo pensare a giocare”.

Infine, Zielinski ha ammesso di aver avuto non poche difficoltà nei primi giorni di ritiro con l’Inter: “I primi 3-4 giorni di test sono stati duri, il periodo di preparazione è stato probabilmente il più difficile da quando sono arrivato in Italia”