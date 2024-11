Crisi Taremi: “Mai vissuto un momento così”

L’Inter deve fare i conti con il momento di difficoltà vissuto da Mehdi Taremi. I nerazzurri si aspettavano un impatto diverso dall’iraniano ingaggiato in estate a parametro zero, ma fino a questo momento il suo contributo in termini di gol si limita a 1 rete segnata in Champions League contro la Stella Rossa, su calcio di rigore.

I numeri degli attaccanti dell’Inter parlano chiaro: mancano soprattutto i gol dell’ex Porto. Che peraltro sta vivendo una crisi di rendimento mai vissuta da quando gioca in Europa, come fa notare La Gazzetta dello Sport. Se confrontiamo le prime 19 partite stagionali delle ultime sei stagioni, mai Taremi aveva segnato così poco (2 gol se contiamo anche la rete al Kirghizistan nell’ultima sosta).

C’è anche da dire che, se in Champions è partito sempre titolare, in Serie A l’unica presenza dall’inizio risale al 24 agosto e ad Inter-Lecce, propiziata peraltro dall’infortunio di Lautaro Martinez. Nel resto delle giornate è sempre partito dalla panchina, subentrando in 9 occasioni su 11 per un totale di soli 232 minuti in campo.