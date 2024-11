Nuovo difensore subito all’Inter: “È sempre più vicino”

L’Inter vuole ringiovanire l’organico e la nuova proprietà Oaktree è pronta a sostenere il processo. A partire da un reparto nel quale spicca la presenza di due over 30 come Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, che a febbraio 2025 compiranno rispettivamente 37 e 33 anni.

Il club nerazzurro è pronto a pescare fra i giovani talenti italiani e ce n’è uno che si sta mettendo in mostra in Serie B, risultando fra i migliori dell’intero campionato: si tratta di Nicolò Bertola dello Spezia, 21enne che sembra ormai pronto per il salto in A.

Come filtrato ieri, in settimana si è tenuto un incontro fra Stefano Melissano, direttore sportivo dei liguri, e Dario Baccin, vice direttore sportivo dei nerazzurri e braccio destro di Piero Ausilio. Nel corso del meeting, si è parlato della situazione di Bertola: il difensore ha il contratto in scadenza nel 2025 e finora non ha accettato le proposte di rinnovo arrivate dal club, per cui c’è la seria possibilità che diventi un parametro zero.

Un’ipotesi che lo Spezia vuole scongiurare e a tal proposito è stato organizzato l’incontro con l’Inter, visti gli storici buoni rapporti fra le due società. Per il momento, i liguri hanno fissato una deadline al 30 novembre, data nella quale Bertola dovrà uscire allo scoperto e comunicare la sua decisione. Nel frattempo, però, le discussioni con i nerazzurri vanno avanti per trovare un’intesa conveniente per entrambe le società.

La strada – secondo Tuttosport – è tracciata: l’Inter acquisterebbe Bertola già nel calciomercato di gennaio lasciandolo in Liguria per altri sei mesi. Il tutto senza un vero esborso economico, visto che allo Spezia verrebbero offerte contropartite tecniche, ma per l’estate. Baccin ha presentato a Melissano una lista di giocatori che potrebbero approdare in prestito in Liguria, oppure essere ceduti con percentuale sulla rivendita.

Fra i nomi emersi dal meeting con il vice direttore sportivo nerazzurro quelli del belga Zinho Vanheusden (Malines), Aleksandar Stankovic (Lucerna) e Issiaka Kamate (Avs). Se lo Spezia dovesse rimanere in Serie B, piacciono anche Alessandro Fontanarosa (Reggiana) e Luca Di Maggio (Perugia), tutti giocatori ancora di proprietà nerazzurra.

La concorrenza in Serie A è rappresentata principalmente da Torino e Bologna, che però prenderebbero il difensore solo a zero la prossima estate, diversamente dal piano nerazzurro. Secondo Tuttosport, Bertola è quindi da considerarsi sempre più vicino all’Inter.