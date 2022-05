MVP Passione Inter – Barella abdica, Perisic ormai è irraggiungibile!

Ancora una volta è il croato il giocatore più votato dalla nostra community

Nel trionfo sulla Juventus in finale di Coppa Italia, pochi dubbi sul migliore in campo: con una doppietta decisiva a coronare una prestazione mostruosa, come ormai capita sempre più spesso è Ivan Perisic il calciatore interista più votato con un plebiscito da oltre il 90% di preferenze raccolte. Vittoria determinante per il croato che, in questo modo, scappa in vetta in maniera ormai definitiva. Barella, infatti, con i suoi 3 punti conquistati in questo turno non può più raggiungerlo e deve abdicare il trono di MVP di Passione Inter dopo il trionfo della scorsa stagione. Il terzo interista premiato con un punto in questa gara è Federico Dimarco, che subentrato dalla panchina ha cambiato il volto dell'Inter.