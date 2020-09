Passione Inter in diretta su Radio Nerazzurra durante #SocialMediaClub

Comincia oggi una collaborazione tra Passione Inter e Radio Nerazzurra, punto di riferimento radiofonico per tutto il pubblico nerazzurro che vuole rimanere costantemente aggiornato sulla propria squadra del cuore. Gli interventi in diretta andranno in onda ogni giovedì, dalle ore 11 alle ore 12, sui seguenti canali: pagina Facebook Radio Nerazzurra, App ufficiale Radio Nerazzurra e canale on demand di Sportitalia. Qui di seguito il link alla videodiretta di oggi anche in formato podcast, che ha avuto come protagonista il nostro Simone Frizza ospite di Lapo De Carlo e Sergio Sironi.

QUI il link per la VIDEODIRETTA.

QUI il link per il formato PODCAST.

