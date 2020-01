ESCLUSIVA – Cutts (The Sun) su Eriksen: “Inter a sua misura: quanti assist per la Lu-La! Young? Alza il livello”

L’Inter pesca in Premier League per rinforzare la rosa: dopo Lukaku e Sanchez possono arrivare altri due “inglesi” nell’organico di Antonio Conte nel mercato di gennaio, stiamo parlando di Ashley Young e Christian Eriksen.

Marotta ed Ausilio sono al lavoro per cercare di rinforzare al meglio la squadra e soprattutto cercare di dare delle alternative di livello al proprio tecnico. La redazione di Passioneinter.com ha contatto in esclusiva il giornalista ed esperto di mercato di The Sun Daniel Cutts per parlare degli obiettivi nerazzurri.

L’Inter è interessata al profilo di Ashley Young, farebbe bene a puntarci?

“Certo, Young sta invecchiando, ma la sua esperienza aiuterebbe ad alzare il livello dell’Inter nella lotta al titolo della Serie A. Ha ancora molto da dare”.

I tifosi del Tottenham come stanno vivendo la situazione di Eriksen?

“I tifosi del Tottenham hanno rinunciato a sperare nella permanenza di Eriksen. È stato fischiato sabato contro il Liverpool e la maggior parte vuole che se ne vada”.

L’Inter potrebbe essere la squadra giusta dove potersi rilanciare?

“Eriksen è un giocatore di qualità ma ha bisogno di una nuova sfida. L’Inter ha attaccanti concreti e di classe e non sarei sorpreso se le sue statistiche in termini di assist aumentassero vicino a loro”.

Come lo vedresti all’Inter e in generale nel campionato italiano?

“Lukaku e Martinez sono giocatori di qualità ed Eriksen prospererebbe giocando dietro di loro due. L’Inter sembra fatta su misura per lui, è perfetta”.

E’ ancora fra i top al mondo in quel ruolo nonostante questa stagione non esaltante?

“Penso che sia ancora uno dei migliori. Ha cominciato a calare con gli Spurs ma voleva lasciare il club l’estate scorsa e non gli è stato permesso”.

L’Inter con il suo acquisto sarebbe la favorita per la vittoria in Europa Legaue?

“Insieme ai club inglesi, l’Inter è la squadra più pericolosa rimasta in Europa League”.

LA REDAZIONE DI PASSIONEINTER.COM RINGRAZIA DANIEL PER LA DISPONIBILITA’



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!