ESCLUSIVA – Dominic Booth (Manchester Evening News): “Raiola sta consigliando a Pogba di andarsene”. Poi il retroscena su Lukaku

Dopo quello di Romelu Lukaku, un altro legame a filo doppio che collega Inter e Manchester United potrebbe generarlo Paul Pogba. Il gigante francese rientra nel novero di nomi che Beppe Marotta e Antonio Conte stanno valutando per portare a Milano un pezzo da novanta da piazzare in mezzo al campo di fianco a Christian Eriksen. Di questo e di tanto altro si è parlato con Dominic Booth, giornalista del Manchester Evening News molto vicino alle dinamiche di casa United, raggiunto dalla redazione di Passioneinter.com con i propri microfoni. Ecco qui di seguito la nostra intervista esclusiva.

Prima di tutto, Dominic: come stai? Come stai vivendo questo periodo?

“Il lockdown sta andando bene, per quanto mi riguarda. Così come i miei colleghi al Manchester Evening News, ho lavorato da casa e continuato ad occuparmi del Manchester United, anche se non abbiamo avuto partite di cui parlare. Ci sono però frequenti notizie e voci di mercato da trattare, quindi il nostro sito è ancora pieno di news e lettori!”.

Come sta vivendo, l’Inghilterra, la crisi causata dal virus?

“È stato duro adattarsi alla strana sensazione di vedere ristoranti, bar e negozi chiusi, anche se la maggior parte delle persone sta continuando con la vita di sempre. Questo è il nuovo modo di vivere causato dalla pandemia che, tra l’altro, non ci dà prospettive di ritorno alla normalità in tempi brevi. Purtroppo il Coronavirus sta continuando a causare contagi e morti anche qui in Inghilterra”.

A che punto è la Premier League in merito alla ripresa del campionato?

“La situazione è in continuo mutamento. Inizialmente c’è stata la sospensione del campionato fino a data da destinarsi, mentre oggi si sta cercando di capire quando e come poter ripartire. Non c’è dubbio che le società stanno sentendo l’impatto economico dei mancati incassi al botteghino e dai diritti TV, ma anche i broadcaster stanno soffrendo allo stesso modo”.

I calciatori si sono tagliati gli stipendi?

“I calciatori della maggior parte delle squadre hanno optato per ridursi i loro salari, anche se molti dei più grandi club si sono rifiutati di utilizzare il programma di sostegno del Governo, che toglie il peso alle società di dover pagare i loro staff. Il Manchester United ha aperto la strada in questo senso”.

Pensi che al Liverpool verrebbe assegnato il titolo, se lo stop alla Premier diventasse definitivo?

“Sì, penso che sarebbe giusto visto il vantaggio in termini di punti (25, ndr) che avevano sulla seconda in classifica. Il Liverpool merita di vincere la Premier League, anche se molti tifosi delle altre squadre non saranno contenti. La speranza di tutti è che il campionato possa riprendere così da terminare con tutte le 38 partite totali”.

In Italia si parla molto di Pogba: è davvero vicino a lasciare il Manchester United?

“Il contratto di Pogba con lo United scade nel giugno del 2021, ed il club avrebbe l’opzione di estenderlo per un altro anno. Quest’estate potrebbe essere il momento giusto per andare via: il suo agente, Mino Raiola, gli sta suggerendo di cercare una nuova sfida. Quest’anno è stato infortunato a lungo, ma in ogni caso lo United ha fatto meglio senza di lui. Ole Gunnar Solskjaer sta tuttora studiando una squadra nella quale Pogba non sarebbe la figura centrale”.

L’Inter è una destinazione realistica per lui?

“Dipende se l’Inter può permettersi di pagare l’ingaggio di Pogba, avanzando contemporaneamente anche un’offerta che risponde alle richieste economiche dello United. Anche se ad oggi Paul non è così importante per il club come quando era appena arrivato, la dirigenza vuole ricavarne comunque una buona cifra da un’eventuale cessione. L’estate scorsa l’Inter spese tanti soldi per acquistare Lukaku, quindi potrebbe fare lo stesso per Pogba”.

Quale sarà il destino di Alexis Sanchez? Tornerà allo United in estate?

“Allo stato attuale delle cose sì, probabilmente Sanchez tornerà a Manchester, anche se non farà parte dei piani futuri di Solskjaer. Il cileno si è dimostrato un brutto affare sin dal suo arrivo dall’Arsenal (nel gennaio 2018), però ha uno stipendio così alto da renderlo difficile da piazzare, viste anche le prestazioni offerte sia allo United che all’Inter“.

Tanti tifosi dello United furono contenti dell’addio di Lukaku la scorsa estate. Lo sono ancora?

“All’inizio le sensazioni furono miste, perché lo United si accorse della mancanza di Lukaku in attacco, soprattutto in termini di gol contro le piccole. Anthony Martial era diventato il nuovo ‘9’ al posto di Romelu, ma quando si è infortunato tutta la squadra ha iniziato a far fatica a fare gol. In seguito, Solskjaer si è affidato totalmente a Marcus Rashford, ma la situazione è poi migliorata con l’arrivo di Ighalo e il recupero fisico di Martial. Ad oggi l’assenza di Lukaku non si fa più sentire così duramente”.

