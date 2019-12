ESCLUSIVA – Inter-Genoa, “L’eroe di Anfield” Braglia boccia Thiago Motta: “Un azzardo. L’erede di Handanovic? Di sicuro non Radu…”

Tre punti per riprendere la Juventus e immergersi in una sosta natalizia più attesa che mai. Vuoi per i recuperi degli infortunati, vuoi per i possibili rinforzi invocati da Conte ed attesi dal mercato. Prima però c’è il Genoa. Squadra ferita, in difficoltà ed alla quale non mancheranno di certo gli stimoli per provare il colpaccio a San Siro.

La redazione di Passioneinter.com ha contattato in esclusiva l’ex portiere del Grifone, Simone Braglia, che difese la porta rossoblu in serate storiche come quella della celebre vittoria ad Amfield contro il Liverpool, nel 1992 (che valse la semifinale Uefa), cui contribuì con diversi interventi che gli valsero l’epiteto di “eroe di Anfield“.

Simone Braglia, l’ha sorpresa questo inizio di campionato deludente del Genoa?

“Sì, decisamente. La rosa non è così deludente come sembra ora da quello che sta esprimendo. Ad inizio campionato a Roma ha rimontato 3 volte lo svantaggio e la seconda giornata ha battuto la Fiorentina. Poi è evidente che qualcosa si sia rotto”.

Thiago Motta secondo lei è l’uomo giusto per risollevare il Grifone?

“Mah, l’uomo giusto… parlano i risultati direi. In una situazione delicata è stato secondo me un azzardo puntare su di lui, pur con le sue qualità. In un ambiente in crisi sia a livello societario che come clima fra i tifosi, sarebbe stato sicuramente meglio puntare su un allenatore più esperto”.

L’Inter ha tanti infortunati ed alcuni giocatori mostrano stanchezza: il Genoa può approfittarne?

“Da genoano glielo auguro, ma penso sia difficile. E’ abissale soprattutto la differenza fra Conte e Motta: Conte sa quello che gli può dare squadra, sa amministrare il materiale che ha in ogni momento e come gestire la situazione di difficoltà. Oltre alla differenza di caratura dei giocatori chiaramente”.

Attualmente secondo lei chi è il più forte portiere in Serie A?

“Szczęsny. Interpreta il ruolo così come lo intendo io, secondo me è il migliore in questo momento”.

Handanovic ha 35 anni e l’Inter comincia a guardarsi intorno. Fra i giovani emergenti lei su chi punterebbe ad occhi chiusi?

“Ti dico su chi non punterei: sicuramente non Radu. Bisogna tener conto degli obiettivi e del fatto che l’Inter voglia vincere e giocare in Champions. Radu non è assolutamente pronto. Un portiere invece che potrebbe essere pronto è Meret, ma dubito che il Napoli lo venda a buon prezzo“.

Cosa ne pensa dei tanti episodi di razzismo nel calcio in questa stagione?

“E’ una vergogna che possano esserci. Sarei molto più drastico nelle soluzioni. Non esiste esprimere il proprio dissenso nel modo in cui lo stanno facendo in molti. E’ una assoluta vergogna”.

Ai suoi tempi notava cose del genere? Cosa è cambiato da allora?

“Oggi i social fanno da padroni. Le televisioni sono molto più presenti. Ma gli episodi di razzismo c’erano anche una volta, ci sono sempre stati: semplicemente oggi sono maggiormente amplificati”.

Nel 92 il suo Genoa andava a battere il Liverpool ad Anfield. Cosa serve al calcio italiano per tornare su quei livelli, pur considerando la sorpresa dell’Atalanta agli ottavi di Champions quest’anno?

“Hai risposto tu parlando dell’Atalanta. L’Italia ha perso posizioni, ma il calcio è quello lì. Se si deve ricominciare, bisogna farlo da esempi come quello dei bergamaschi: bigogna partire dai settori giovanili e dalle strutture investendoci con convinzione. Solo così si darebbe nuova linfa sia al campionato che alla Nazionale”.

