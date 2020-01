ESCLUSIVA – Inter, tentativo fallito per Pinamonti: la risposta del Genoa

Nulla da fare per l’Inter. Dopo Giroud (bloccato dal Chelsea) e le difficoltà riscontrate con Slimani e Simone Zaza, la dirigenza nerazzurra ha cercato di riportare a casa Andrea Pinamonti ma secondo quanto raccolto dalla redazione di Passioneinter.com il canterano nerazzurro non rientrerà a Milano.

E’ da escludere infatti in queste ultime ore di mercato una possibile trattativa tra Inter e Genoa per l’attaccante rossoblu, passato in estate al Grifone con la formula del prestito con obbligo di riscatto. A meno di clamorosi colpi di scena, l’Inter potrebbe rimanere così in avanti.

