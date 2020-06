Guarin, l’entourage precisa: “E’ negativo al tampone del coronavirus”

Contrariamente a quanto era circolato nel pomeriggio a seguito di una notizia filtrata dal Corriere della Sera, Fredy Guarin non è positivo al coronavirus. Nei giorni scorsi, infatti, erano stati effettuati ben 350 al Vasco da Gama, club in cui attualmente milita il calciatore, e i risultati avevano evidenziato la positività al coronavirus di ben 19 persone. Un numero sicuramente alto per una società, in paese come il Brasile che sta patendo più di ogni altro in questo momento l’emergenza contagi.

All’elenco delle persone tra prima squadra, Primavera e staff il cui tampone al coronavirus ha dato esito positivo, non appartiene però Fredy Guarin. Come ha precisato l’entourage dell’ex centrocampista colombiano dell’Inter ai microfoni di Passioneinter.com, il tampone cui si era sottoposto nei giorni scorsi ha dato fortunatamente esito negativo, con la speranza e l’augurio che tutti i compagni e i membri del Vasco da Gama che lo hanno contratto, possano rimettersi al più presto.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!