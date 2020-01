Indiscrezione PI – Prezzo e super-Handanovic: Musso si allontana. Centrocampo, De Paul come piano… C!

Tutti pazzi per Eriksen. La stella degli Spurs è il tema del giorno fra i tifosi dell’Inter, il giocatore che fa sognare la piazza in questo mercato di gennaio. Ma se non dovesse arrivasse il danese?

A gennaio un centrocampista arriverà e, secondo quanto raccolto dalla redazione di Passioneinter.com, la gerarchia è ben definita. Dopo il centrocampista del Tottenhan infatti, le forze sono catalizzare su Arturo Vidal, seguito soltanto poi da Rodrigo De Paul, nome che circola da diversi mesi in orbita Inter. Riguardo quest’ultimo, contatti con l’Udinese ce ne sono già stati ed i friulani sarebbero disposti a cederlo a fronte di una offerta di almeno 30-35 milioni. L’unica possibilità di vederlo arrivare a gennaio a Milano sponda nerazzurra però, è che Marotta non riesca ad arrivare ai primi due obiettivi sopracitati. Diverso il discorso per l’estate, quando l’argentino potrebbe diventare un nome caldo a prescindere, a fronte di qualche uscita nel reparto mediano.

Sempre in casa Udinese occhio poi al portiere Musso, che tanto bene sta facendo in questa stagione. All’Inter piace, ma a non convincere sono due cose: la prima è che trovare il vice-Handanovic non è di certo la priorità, viste le ampie garanzie che ancora sta dando lo sloveno. La seconda è che su Musso è probabile prenda vita una vera e propria asta in estate, visto che diversi club europei lo vogliono. E l’Inter non ha in programma di investire grosse somme in quel ruolo.

