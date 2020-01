INDISCREZIONE PI – Inter, riecco Gabigol! Fissato il faccia a faccia: tutte le possibilità per il futuro

Gabigol, quale futuro? Di certo non all’Inter. Dopo una stagione che lo ha visto protagonista in Brasile, il giovane attaccante è in cerca di una sistemazione, considerando da un lato il fatto che la società di appartenenza voglia fortemente la sua cessione al fine di incassare il denaro necessario per i nuovi acquisti, dall’altro le fin qui timide offerte giunte in sede nerazzurra.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Passioneinter.com, con Gabigol ed entourage ci sarà un faccia entro la metà di gennaio per parlare e definire il futuro, fin qui ancora tutto da scrivere. L’offerta del Flamengo (16 milioni più il 20% sulla futura rivendita) non è ritenuta ancora soddisfacente e si attendono nuovi possibili acquirenti. Soprattutto dalla Premier League dove, oltre al Chelsea, è circolato anche l’interessamento del Crystal Palace in un possibile intreccio di attaccanti che coinvolge Zaha.

Quel che è certo è che al momento ogni possibilità è viva e nessuna è tramontata: la permanenza al Flamengo non è stata esclusa, ma soltanto ‘congelata’ e sarebbe una ipotesi comunque gradita al giocatore, che in rossonero ha ritrovato sé stesso.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!

A