INDISCREZIONE PI – Lazaro ai saluti: sarà prestito, proposte anche dall’Italia. Tutti i dettagli

Valentino Lazaro e l’Inter sempre più lontani. Ma non sarà addio: più probabile un arrivederci, con una partenza in prestito finalizzata a valorizzarlo in un club che possa concedergli tempo e spazio.

Nelle ultime ore sono circolate diverse ipotesi sul suo conto, con l’agente che ha fatto visita alla dirigenza proprio per fare il punto della situazione. Oltre ai nomi di Werder Brema e West Ham, secondo quanto raccolto dalla redazione di Passioneinter.com, alcuni club in Serie A lo stanno seguendo e sono pronti a farsi avanti per averlo fino a fine stagione. Fra questi ci sono Genoa, per una sorta di “risarcimento” del caso-Radu, se davvero dovesse partire Ghiglione ed Atalanta. Più freddo il Torino, in cerca sì di un esterno, ma con caratteristiche più offensive dell’austriaco.

Nessuno dalla Serie A ha avanzato ancora proposte ufficiali, ma i club sopracitati e non solo stanno osservando l’evolvere della situazione. Resta poi il nodo dell’ingaggio: l’Inter molto probabilmente parteciperà al pagamento dello stesso, soprattutto nel caso di approdo a club di medio-bassa classifica. Un eventuale trasferimento “interno” alla Serie A infatti sarebbe visto di buon occhio da parte della dirigenza, con il fine di valorizzarlo e farlo ambientare al campionato italiano.

