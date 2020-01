Indiscrezione PI – Nuovi arrivi? Borja Valero non molla: si è preso l’Inter e vuole restare

Un solo minuto giocato fino a novembre. Poi la rinascita, complici gli infortuni occorsi a Sensi e Barella. E se quando non era minimamente considerato da Conte continuava ad assicurare a tutti di voler rimanere per giocarsi il posto, figuriamoci ora.

Qualcuno si è chiesto: ma se davvero arriva il colpo a centrocampo, qualcuno verrà ceduto? Nonostante le, solite, voci di addio però, quel giocatore non sarà lo spagnolo. Il messaggio che fa trapelare l’entourage è sempre lo stesso: Borja è felice all’Inter e non si muove da Milano. E c’è da credergli visto che in estate ha rifiutato la Fiorentina e dop poche settimane una ricca offerta in Qatar. Non c’è Eriksen che tenga: vuole dire la sua in questa Inter ed i fatti gli stanno dando ragione.

Insomma, anche dovesse arrivare qualche offerta Borja Valero non vuol saperne, visto che sta giocando da 10 partite consecutive ad un buon livello. Nell’ultima partita con il Cagliari è arrivata anche la gioia del gol ed ai microfoni dei giornalisti si è preso qualche rivincita: “Giocavo poco, ma ora provo a sfruttare le mie occasioni”.

