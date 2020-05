Indiscrezione PI – Vagiannidis, proposto un triennale: palla al giocatore. Ecco le cifre

Georgios Vagiannidis molto vicino all’Inter. Il giovane terzino del Panathinaikos, nome nuovo degli ultimi giorni per la Beneamata, è in scadenza a giugno ed ha fatto sapere di non voler rinnovare.

Come circolato l‘Inter ha fatto la sua proposta al classe 2001: secondo quanto appurato dalla redazione di Passioneinter.com, l’offerta dei nerazzurri è per un contratto triennale, ad una cifra di poco più di 300 mila euro a stagione.

Il terzino destro dunque è molto vicino a vestire la maglia del Biscione, anche se è improbabile che venga aggregato alla prima squadra nell’immediato: più probabile l’inserimento iniziale nella formazione Primavera oppure il prestito.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!