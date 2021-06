Intervista ESCLUSIVA a Carlo Cottarelli: “Vi spiego Interspac. Un piano per il futuro dell’Inter”

La nostra intervista esclusiva al presidente di Interspac

Che cos’è Interspac, come funziona il progetto di azionariato popolare che vede coinvolti Carlo Cottarelli e oltre 40 tifosi interisti volti noti della musica, dello spettacolo e non solo, e che ruolo avranno i tifosi di tutto il mondo in questo progetto ambizioso per l’Inter e per tutto il calcio italiano. Ne abbiamo parlato il presidente di Interspac Carlo Cottarelli in un'intervista che troverete sul canale YouTube di Passione Inter in versione integrale da sabato 26 giugno alle ore 12.