ESCLUSIVA – El Jardinero Cruz, ricordi da derby: “Quella rimonta contro Ronaldo…”. Il sogno: “Vorrei vedere mio figlio all’Inter”

Julio Ricardo Cruz, alias “El Jardinero”, o semplicemente “Provvidenza”, come lo chiamava Roberto Scarpini nelle sue telecronache per le tante volte in cui, pur partendo dalla panchina, ha risolto match importanti ed insidiosi per l’Inter. Ebbene sì, uno degli attaccanti più forti ed amati della storia recente della Beneamata, non aveva sempre il posto assicurato nell’undici titolare: tanto per rendere l’idea della grande abbondanza di cui la rosa nerazzurra godeva in quegli anni.

Nell’intervista esclusiva rilasciata a Passione Inter, c’è spazio per tutto: i ricordi delle vittorie, l’attualità con il derby alle porte, ed anche… il futuro: “Sarebbe un sogno vedere mio figlio con la maglia dell’Inter”. Beh, aggiungiamo noi: sicuramente a San Siro si sentirebbe subito a casa, caro Julio.

