Carminati (preparatore atletico): “Inter, che vantaggio senza coppe. Lukaku? Impressionante”

Ivan Carminati, ex preparatore atletico nerazzurro oggi in forza allo Zenit, si è concesso ai microfoni di Tuttosport per parlare dei vantaggi di cui l’Inter di Conte potrebbe beneficiare, da qui a fine campionato, avendo solo una partita da giocare alla settimana.

Ecco le sue parole: “L’Inter ha una grossa possibilità di giocarsi lo scudetto. E’ prima in classifica e fino a fine campionato gioca una volta alla settimana. Non ha nemmeno più la Coppa Italia. Il poter lavorare serenamente in settimana senza nessun impegno di Coppa ti dà un grosso vantaggio fisico e psicologico. Perché giocare in Europa è bello, è prestigioso ma ti porta via energie. Non ci si allena, si gioca e si recupera, si gioca e si recupera e alla fine puoi pagar dazio”.

Su Lukaku: “Sono stato impressionato dal suo strapotere. Lo avevo conosciuto da avversario al City, ora ha raggiunto la sua maturità, una forza fisica indescrivibile. Il gol con Lazio è eclatante e fa capire la condizione della squadra nerazzurra”.

