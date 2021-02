UFFICIALE – La Champions League anche su Mediaset fino al 2024: si aggiunge ad Amazon e Sky. Ecco come vedere tutti i match

Non solo Sky Sport ed Amazon: dalla stagione 2021-2022 fino al 2024 la Champions League sarà visibile anche su Mediaset. L’emittente italiana infatti nelle scorse ha annunciato un grande traguardo con una ufficiale: “Mediaset continuerà a garantire al pubblico italiano per tre anni, fino al 2024, la visione gratuita sulle reti generaliste della miglior partita di ogni turno di Champions League, Finale compresa. Il match sarà visibile gratuitamente anche online”.

C’è però una grande novità annunciata dalla stessa Mediaset, che infatti garantirà 104 partite della stagione in diretta in streaming pay: “in pratica, tutti gli incontri della Coppa dei Campioni a esclusione di uno per turno. I match saranno visibili su tutti i device, dalle smart tv fino a tablet, pc e cellulari”, si legge nella nota. L’emittente si aggiunge così ad Amazon e Sky per la trasmissione delle gare della massimo competizione europea in Italia e, come riporta Calcio e Finanza, saranno così ripartite:

Amazon: 16 migliori partite del mercoledì sera a stagione a pagamento in streaming in esclusiva;

Sky: 121 partite a stagione a pagamento (satellite, digitale e streaming con NowTv);

Mediaset: 121 partite a stagione, di cui 17 partite (16 del martedì sera più la finale) gratuitamente in chiaro e le altre 104 partite a pagamento in streaming.

