VIDEO – Lukaku “on fire”, l’Inter ricorda il primo gol al Milan: “Uomo divenuto gigante”

Manca sempre meno al derby della Madonnina fra Inter e Milan, in programma domenica alle ore 15. Vista la posta in palio della sfida, che potrebbe permettere ad una delle due squadre di fare un passo importante verso lo scudetto, il clima è particolarmente acceso e l’attesa frenetica.

Anche l’Inter sta alimentando l’attesa per la super-sfida e sul proprio profilo Twitter ha pubblicato un video in cui esalta Romelu Lukaku per il gol nel derby della scorsa stagione. Di seguito il post: