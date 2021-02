Da Barella a Lukaku, passando per Brozovic e non solo: tutti i possibili “capitan futuro” dell’Inter

Samiral momento è ancora saldamente fra i pali dell’: dopo le numerose critiche della prima parte di stagione il capitano nerazzurro ha saputo rispondere alle polemiche offrendo diverse prestazioni di buon livello. Nonostante questo, l’estremo difensore sloveno quest’anno compirà 37 primavere, un’età che impone diverse riflessioni sul futuro.

Sia per quanto riguarda il suo erede fra i pali, con diversi nomi al vaglio della dirigenza di Viale della Liberazione, sia per il fronte relativo al futuro capitano. Quali sono, allora, i calciatori nerazzurri più indiziati per indossare la fascia al braccio?

SCOPRILO SCORRENDO LE SCHEDE—->