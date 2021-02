Verso Milan-Inter: nuovo stop per Sensi, Vidal ancora in forse

Brutte notizie per Antonio Conte in vista del Derby di domenica pomeriggio. Con Arturo Vidal in condizioni ancora incerte e sicuramente non al 100% anche in caso di convocazione, spunta infatti una nuova grana a centrocampo per il tecnico salentino.

Come riportato da Sky Sport infatti, Stefano Sensi si sarebbe nuovamente fermato per l’ormai tristemente consueto problema muscolare. Pare che si tratti di un semplice affaticamento, ma naturalmente serviranno accertamenti per capirne l’entità. Certo la sua presenza per il Derby, anche solamente per la panchina, pare ormai compromessa.

