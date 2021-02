Inter, 14 reti nel test contro il Vis Nova Giussano: poker per Sanchez, tripletta per Gagliardini

In attesa del big match di domenica contro il Milan in programma per le 15.00, quest’oggi l’Inter ha condotto un allenamento congiunto con l’A.S. Vis Nova Giussano. Le due formazioni si sono scontrate in una sfida amichevole che la squadra di Antonio Conte ha chiuso con 14 reti all’attivo ed ottime indicazioni in vista del derby della Madonnina. Ottima prestazione soprattutto da parte di Alexis Sanchez che ha chiuso con 4 reti, seguito da Gagliardini con una tripletta. Le altre marcature sono arrivate con Pinamonti (2), Vecino, Darmian, Akhalaia (2) e Bonfanti.

L’Inter, reduce dal successo per 3-1 sulla Lazio la scorsa domenica, è tornata in testa alla classifica con un punto di vantaggio sul Milan. Chiaramente in caso di vittoria nel derby la formazione nerazzurra andrebbe a +4 sui rossoneri, un vantaggio rassicurante che potrebbe dare lo slancio decisivo per la volata finale. All’andata fu la squadra di Stefano Pioli ad avere la meglio per 2-1, nonostante le tante occasioni avute durante tutta la partita dall’Inter, ma evidentemente non sfruttate al meglio.

NUOVO PROBLEMA MUSCOLARE PER SENSI >>>