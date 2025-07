Sommer-Galatasaray, cosa succede alla porta dell’Inter – ESCLUSIVA

Dopo aver coltivato per settimane la possibilità di strappare Hakan Calhanoglu all‘Inter, incontrando più volte il suo agente a Istanbul, il Galatasaray ha messo nel mirino un altro titolarissimo dei nerazzurri. Nei giorni scorsi, infatti, in Turchia è circolato parecchio il nome di Yann Sommer, uno dei principali candidati sulla lista della dirigenza per sostituire l’addio di Muslera.

Come abbiamo più volte raccontato negli ultimi giorni, l’affare Calhanoglu ha subito una frenata piuttosto brusca. In seguito ad un incontro avvenuto tra i due club a Milano, si è registrata l’impossibilità ad intavolare una trattativa. Il Galatasaray è in questo momento proiettato esclusivamente sull’operazione da 75 milioni di euro con il Napoli per il trasferimento di Osimhen.

L’ingente esborso per l’attaccante nigeriano, dunque, andrebbe completamente a svuotare le casse del club rendendo impossibile un assalto a Calhanoglu. Lo stesso scenario, stando alle informazioni raccolte dalla nostra redazione, avvolge anche l’interesse per Sommer. Il Galatasaray ha davvero inserito nella sua lista dei desideri il portiere dell’Inter, ma ha deciso di dedicare tutte le proprie energie sul fronte Osimhen.

Da parte dell’Inter, anche in virtù di questi ultimi sviluppi, sono abbastanza fiduciosi di poter riconfermare tra i pali per la prossima stagione sia Yann Sommer come primo portiere che Josep Martinez come suo vice. Il Galatasaray non è ancora del tutto da escludere per l’estremo difensore svizzero, ma allo stesso tempo non sono attesi aggiornamenti rapidi tra le parti coinvolte nell’eventuale affare.