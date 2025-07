BLITZ Juve per l’obiettivo dall’Inter: contatti col giocatore

Juventus e Inter tornano a sfidarsi sul mercato. Dopo la notizia del flirt nerazzurro per ingaggiare Dusan Vlahovic a parametro zero, arrivano conferme nella giornata di oggi sull’interesse bianconero per uno dei giocatori della rosa di Cristian Chivu.

Secondo Repubblica, infatti, Comolli vorrebbe insistere per ingaggiare Davide Frattesi, nonostante la volontà dell’Inter di rinnovare il suo contratto in essere. Secondo il quotidiano, infatti, la Juventus starebbe proseguendo i contatti con l’entourage del giocatore.

Con l’addio di Simone Inzaghi, il futuro di Frattesi all’Inter sembra tornato a essere molto più solido, con Chivu che sembrerebbe intenzionato a concedergli più spazio. Da capire se di fronte a un’offerta elevata, i nerazzurri possano cambiare idea e aprire a una cessione, specie se a una rivale storica come la Juventus.