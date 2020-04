Accadde Oggi – 18 aprile 2009, Juve-Inter 1-1: nerazzurri beffati dopo una partita dominata, ma la classifica dice ancora +10

Fu un derby d’Italia dall’esito beffardo quello giocato tra Inter e Juve il 18 aprile 2009. A poco meno di dieci giornate dalla fine, la squadra di Mourinho era ospite al Delle Alpi per uno scontro al vertice che rappresentava per i bianconeri l’ultima speranza di riaprire una corsa Scudetto che li vedeva inseguire i nerazzurri, arrivati a quella giornata di campionato con dieci punti di vantaggio in classifica.

Ciò che si vide in campo confermò la differenza di valore tra le due squadre suggerita dalla classifica: l’Inter ha infatti dominato la partita per larghi tratti, riuscendo, con il solo gol segnato da Balotelli al 61′, a raccogliere decisamente meno di quanto effettivamente prodotto. Basta citare infatti il salvataggio sulla linea di Tiago nel primo tempo, sempre su conclusione dell’allora numero 45 nerazzurro, o la grande parata di Buffon sulla botta di Stankovic nel secondo tempo. A far sfumare una vittoria meritata fu però Grygera, a segno su colpo di testa dopo essere stato lasciato solo su un calcio d’angolo allo scadere.

A prescindere dal finale beffardo, l’Inter riuscì comunque a rimanere a dieci punti di vantaggio dalla diretta inseguitrice, mettendo di fatto un sigillo al primo scudetto della gestione Mourinho. Per rivivere la partita, ecco gli highlights completi:

