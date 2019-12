Primavera Tim Cup – Inter-Frosinone 1-2: la doppietta di Vitalucci condanna i nerazzurri all’eliminazione

L’Inter Primavera è fuori dalla Tim Cup U19. I nerazzurri di Armando Madonna sono usciti sconfitti per 1-2 dal match contro il Frosinone che ora se la vedrà ai quarti di finale contro la vincente di Cagliari-Verona. I nerazzurri erano partiti molto bene con il vantaggio dopo 15 minuti del solito Simone Mulattieri, che ha sfrutta una sponda di Vergani sul secondo palo per insaccare a porta vuota.

Nel secondo tempo poi la beffa: al 47′ minuto il Frosinone pareggia con Vitalucci che evita Ntube e calcia di sinistro dal limite, la palla tocca terra e diventa imprendibile per Stankovic. Al 75′ poi il vantaggio ciociaro, sempre con Vitalucci che sfrutta un rapido contropiede per infilare Stankovic per la seconda volta.

