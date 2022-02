VIDEO – Gli highlights di Genoa-Inter 0-0: i nerazzurri non riescono a segnare

Un'altra partita decisamente sotto della squadra di Inzaghi

N0n ci siamo, a Marassi contro il Genoa l'Inter non va oltre il pareggio. La squadra di Inzaghi è apparsa totalmente fuori forma e irriconoscibile da quella vista fino a qualche mese fa. Il digiuno dei gol continua: anche se c'è da dire che una traversa di D'Ambrosio stava per portare in vantaggio l'Inter, ma i nerazzurri hanno comunque avuto un atteggiamento non da campioni d'Italia. Si richiede la svolta il primo possibile.