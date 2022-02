Genoa-Inter, Calhanoglu: “Momento difficile da spiegare. Ruolo? Potrei giocare più avanti”

Il centrocampista turco ha parlato di una possibile evoluzione del suo ruolo

Anche stasera non è stato tra i più brillanti Hakan Calhanoglu, sebbene una partita per lui non estremamente negativa. Il centrocampista turco ha cercato di rimanere quanto più possibile nel vivo del gioco, contro un Genoa che ha messo grande densità in mezzo al campo. Nonostante i tentativi arrivati anche su palla inattiva che hanno fruttato una sola traversa sul colpo di testa di D'Ambrosio, l'Inter non è andata oltre lo 0-0 a Marassi.