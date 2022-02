Genoa-Inter 0-0, le pagelle: “Fuori le pa**e! Lo stiamo buttando via”

Commento a caldo sulla prestazione della formazione di Simone Inzaghi

Ancora due punti buttati per la formazione di Simone Inzaghi che si ferma anche a Marassi e non va oltre lo 0-0. Nonostante la supremazia mostrata contro il Genoa, l'Inter non riesce ad uscire da un periodo che sembra maledetto ed un mese di febbraio nel quale non è riuscita a trovare la vittoria in campionato.