Genoa-Inter, Inzaghi: “Risultato lascia l’amaro in bocca, non riusciamo a far gol”

L'analisi del mister dopo la gara di questa sera

Lorenzo Della Savia

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha analizzato ai microfoni di DAZN la partita di questa sera contro il Genoa. Ecco le sue parole: "Consapevolezze? Normale che il risultato ci lascia l'amaro in bocca. Potevamo approcciarla meglio, nei primi 2o minuti ci hanno creato qualche problema, poi abbiamo fatto 20 tiri in porta come col Sassuolo. E' un momento in cui non riusciamo a far gol e dobbiamo lavorare meglio. Siamo delusi dal risultato, la prestazione c'è stata, ma dobbiamo tornare in campionato alla vittoria".

SENZA GOL - "Stasera l'avversario non era semplicissimo, ma siamo entrati in area 37 volte, 20 tiri in porta, una traversa, in altre occasioni sarebbero stati gol, in questo momento non basta per vincere determinate partite che prima vincevamo sempre".

PERIODO - "L'ultima giornata le prime sei in classifica non avevano vinto, ma in questo momento si sente stanchezza e ci può stare. Probabilmente col Sassuolo abbiamo corso più del solito e abbiamo perso, quindi dovevamo correre meglio".

MODULO - "Alla fine abbiamo provato a giocare meno perché il campo non era nelle migliore delle condizioni, abbiamo provato a giocare sulle seconde palle, ma diciamo che è un momento così. Stasera abbiamo tirato 14 calci d'angolo a 0, nelle prime giornate ogni 5 corner facevamo gol. E' un momento così, lo stiamo analizzando con molta serenità e torneremo presto alla vittoria".

INVERTIRE LA ROTTA - "Penso di sì, stiamo cercando di migliorare quotidianamente. Questa partita siamo riusciti a prepararla con quattro giorni, probabilmente ci manca quel guizzo che prima provavamo. Gli ultimi 20 minuti abbiamo provato a giocare meno dal basso, sappiamo che le partite sono frutto degli episodi e in questo momento non ci sta venendo incontro. Avremmo meritato un altro risultato, ci dispiace per questi tifosi che meritavano la vittoria, ma devono essere orgogliosi di questa squadra e di quello che stanno facendo in questa stagione. Abbiamo vinto la Supercoppa, in campionato siamo vivi, siamo agli ottavi di Champions e in semifinale di Coppa, dobbiamo lavorare sul particolare".

VERSO IL DERBY - "Lautaro titolare nel derby? Penso di sì, al di là delle scelte, anche Skriniar è un giocatore che ha giocato sempre e stasera aveva bisogno di riposo, non penso che un uomo in più o meno faccia la differenza".