Genoa-Inter, D’Ambrosio: “Manca cattiveria, pareggio che sa di sconfitta”

Schierato a sorpresa al posto di Milan Skriniar nell'undici iniziale dell' Inter contro il Genoa, Danilo D'Ambrosio è stato intervistato ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro di Marassi. Uno 0-0 che chiaramente lascia l'amaro in bocca alla formazione di Simone Inzaghi e che chiude un mese da incubo nel quale i nerazzurri hanno raccolto un solo punto in quattro partite.

Queste le parole del centrale: "Che punto è? A prescindere dagli altri risultati oggi sono due punti persi, eravamo venuti qua per vincere. I gol mancati? Non credo alla sfortuna, normale che quando hai tante occasioni la devi buttare dentro, ma è un gioco di squadra e tutti hanno le occasioni, dobbiamo solo essere più cinici e cattivi. Stanchezza? Veniamo da un mese dove abbiamo giocato ogni tre giorni e ci aspetta un altro mese così, dobbiamo allenare la mente a stare sempre concentrati. Chi non soffre non vince, chi è disposto a soffrire di più per la squadra, alla fine otterrà i risultati".