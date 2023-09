VIDEO – L’Inter DILAGA nel Derby: il radiocronista IMPAZZISCE!

L’Inter vince il Derby in modo storico, segnando 5 gol e costringendo il Milan a una brutta sconfitta. Un pomeriggio di grande gioia per tutto il popolo nerazzurro, che, però, non ha potuto lasciare indifferenti neppure gli spettatori neutrali. Come Francesco Repice, radiocronista Rai, che si è esaltato ai vari gol della squadra nerazzurra.

Ecco di seguito i gol dell’Inter commentati da Recipe: