DOMINIO Inter nel Derby: Inzaghi entra nella STORIA nerazzurra

L’Inter ha vinto il Derby dominando la gara e rifilando un sonoro 5-1 al Milan. Una grande prestazione dei nerazzurri, merito anche del lavoro in panchina di Simone Inzaghi, che grazie al successo di ieri entra nel gotha degli allenatori nerazzurri.

Il tecnico, infatti, è il primo allenatore della storia nerazzurra a vincere 5 Derby consecutivi. Prima di lui solo Arpad Weisz, negli anni Trena, era arrivato a 4. In generale, inoltre, l’Inter non è mai riuscita prima a battere per 5 volte di fila il Milan. Un traguardo che rende ancora più storica l’impresa compiuta dalla squadra di Inzaghi.