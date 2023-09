Zhang CHIAMA Inzaghi dopo il Derby: ecco cosa si sono detti

Steven Zhang non ha potuto essere presente allo stadio per assistere al clamoroso successo della sua Inter sul Milan, con un roboante 5-1. Una vittoria che certifica l’ottimo inizio di stagione dei nerazzurri, soli in vetta alla classifica di Serie A e a punteggio pieno.

Un risultato quello di ieri, che non ha lasciato indifferente il presidente interista, che seguito la gara dalla Cina. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, al termine della gara, Zhang, soddisfatto del risultato e della prestazione, ha voluto chiamare Inzaghi per parlare con lui e complimentarsi del Derby giocato.

Le parole del numero uno dell’Inter fanno il pari con quelle dei dirigenti, che hanno elogiato altrettanto il lavoro fatto dal tecnico e dalla squadra. La strada per la seconda stella è ancora lunga, ma l’Inter ha imboccato la direzione giusta.

L’opinione di Passione Inter

Inzaghi ha invitato tutti alla calma, perché la stagione è appena iniziata, ma lo sa anche lui: partire con il piede giusto era fondamentale. Lo insegna la scorsa stagione. E la sua Inter ha subito spinto sull’acceleratore al massimo e ha portato a casa un Derby in un modo storico. Il tecnico, la dirigenza e lo stesso Zhang non vogliono nascondersi: l’obiettivo è lo Scudetto.