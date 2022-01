LIVE – Post Atalanta-Inter, fattore Handanovic, Eriksen e calciomercato

In diretta dalle 19.30 sul nostro canale YouTube per parlare delle ultime in casa Inter

Alessio Murgida

Consueto appuntamento serale con la redazione di PassioneIntersul canale YouTube ufficiale. A partire dalle 19.30, parleremo di tutte le ultimissime in casa Inter. Dal match contro all'Atalanta fino alle notizie di mercato. Entra in diretta con noi!