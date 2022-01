Mercato – Sensi si è convinto: oggi si chiude con la Sampdoria

L'ex Sassuolo cercherà riscatto a Genova

Tutto sembrava naufragato a causa della volontà di Stefano Sensi di confrontarsi con realtà importanti, tuttavia il lavoro ai fianchi delle parti in causa, Marotta su tutte, pare essere servito. Il centrocampista ex Sassuolo andrà a giocarsi il riscatto a Genova.

Come riportato da Gianluca Di Marzio e da Sky infatti, il centrocampista avrebbe accettato la destinazione Sampdoria dopo l'opera di convincimento della dirigenza nerazzurra e del suo agente Riso. I due club erano già d'accordo da tempo: Sensi, probabilmente già oggi, lascerà il gruppo squadra Inter per aggregarsi a quello blu cerchiato, dove rimarrà in prestito secco fino a giugno. Un'opportunità importante, non solo per ritrovare il ritmo partita, ma anche per scrollarsi di dosso la paura dei continui infortuni e ritrovare la continuità che gli manca ormai da due anni. Con la Samp riuscirà a riemergere il Sensi che aveva meravigliato il mondo nei primi mesi di Inter, prima dell'inizio del suo calvario?