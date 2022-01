Mercato – Ginter messo alla porta dal Gladbach, ma l’Inter non ha fretta

I nerazzurri sono sereni

Matthias Ginter è finito ai margini del Borussia M'Gladbach per il suo rifiuto di rinnovare con il club tedesco e la rottura ora è totale: per lui si prospetta una lunga sfilata di panchine da qui a giugno. Si tratta di una tattica del club teutonico per cercare di forzare la mano e cederlo già a gennaio. Ma l' Inter è ben ferma sulle proprie convinzioni.

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, l'Inter è vigile sul giocatore ma non ha intenzione di dannarsi e men che meno di spendere più di quanto preventivato. L'accordo sull'ingaggio ancora non c'è, e le pretendenti sono diverse. I nerazzurri non hanno alcuna intenzione e necessità di forzare i tempi già a gennaio, anche se la spesa sarebbe contenuta, sui 5 milioni, per avere Ginter subito. In tempi di magra bisogna ottimizzare e di fatto, sarebbe solo un "regalo" al Gladbach.