Handanovic, futuro ancora da chiarire: a breve l’incontro decisivo

Il prolungamento però non è scontato

Come riportato da Corriere dello Sport, la voglia di giocare è ancora tanta, così come quella di vincere. Ora che ha assaporato il piacere di sollevare trofei da capitano, non vuole smettere tanto presto. Tuttavia, checché ne dica davanti ai giornalisti, l'arrivo imminente di Onana lo ha turbato e potrebbe essere un ago della bilancia pesante per il suo futuro. Handanovic infatti si sente ancora bene ed è un tassello fondamentale nella costruzione dal basso tanto cara ad Inzaghi. Inoltre è un pilastro fondamentale dello spogliatoio e non solo per la fascia al braccio.

Per la fine del mercato invernale l'estremo difensore si incontrerà con la dirigenza per discutere del contratto in scadenza a giugno. Handanovic non pretende di essere di nuovo titolare il prossimo anno a 38 anni, ma non vuole nemmeno diventare un comprimario che non vede mai il campo. È disposto ad accettare la concorrenza con Onana e a giocarsi con lui ogni giorno una maglia da titolare. Un po' di sana competizione che potrebbe fare bene a tutti. Non è questione di soldi quindi: per restare accetterebbe anche una forte riduzione dell'ingaggio.