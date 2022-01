Verso Inter-Empoli, ampio turnover per la squadra di Inzaghi

Le probabili scelte del tecnico nerazzurro

Che la Coppa Italia sia un obbiettivo importante per l' Inter non è un segreto: è comunque un trofeo e i nerazzurri ora che hanno riassaporato la vittoria, non vogliono certo fermarsi. Va detto però che gli impegni sono tanti e, se dovesse scegliere, ovviamente, Inzaghi punterebbe a occhi chiusi su campionato e ottavi di Champions. Ecco perché, pur rispettando competizione ed Empoli , il tecnico varerà un ampio turnover per la sfida di domani.

La prima novità dovrebbe esserci in porta, dato che anche Handanovic dovrebbe prendersi una giornata di riposo ed accomodarsi in panchina. Titolare, dovrebbe essere quindi Radu, che vuole mettersi in mostra anche per il futuro, ma attenzione anche all'opzione Cordaz, da non sottovalutare. Possibile anche una rivoluzione in difesa, con D'Ambrosio, Ranocchia e Dimarco a sostituire i "3 tenori", anche se De Vrij, in panchina con l'Atalanta, gradirebbe giocare. Centrocampo rivoluzionato, con Darmian titolare a destra, Perisic a sinistra e Vidal, Gagliardini e Vecino in mezzo. In attacco poi probabile spazio a Correa dal primo minuto accanto a Lautaro, tenuto a riposo in campionato.