VIDEO – Gli highlights di Inter-Roma 3-1: è show nerazzurro a San Siro

Riguarda le azioni salienti della vittoria dei nerazzurri contro la Roma di Mou

Un altro passo importantissimo per l'Inter di Inzaghi. I nerazzurri mettono subito in chiaro le cose contro la Roma con un 2-0 alla fine del primo tempo grazie ai gol di Dumfries e Brozovic. A ipotecare la gara ci pensa Lautaro: solo un brivido nel finale con il 3-1 di Mkhitaryan che spaventa un attimo il pubblico di San Siro ma alla fine l'Inter riesce a portare a casa i tre punti nell'ultimo vero big match in campionato di questa stagione.